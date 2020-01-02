Merсedes врезался в фонарный столб и загорелся на улице Коммуны в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 января. На улице Коммуны в Петербурге Merсedes врезался в фонарный столб, после удара автомобиль загорелся. Водителя иномарки доставали из машины в течение нескольких часов, сообщили Федеральному агентству новостей очевидцы аварии.

По данным свидетелей ДТП, автомобиль удалось потушить до приезда спасателей. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, полиция и медики. Пострадавшего водителя удалось достать из покореженного авто только спустя два часа после аварии.

В настоящее время мужчина находится в тяжелом состоянии, с ним работают медики. Официальной информации о его состоянии пока нет. В распоряжении ФАН оказалось видео, на котором запечатлены последствия аварии и операция по спасению мужчины.