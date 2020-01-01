Беглов и Милонов побывали на новогодней ярмарке в Шушарах

Санкт-Петербург, 1 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов и депутат Госдумы РФ Виталий Милонов побывали на новогодней ярмарке в Шушарах. Глава города поздравил местных жителей и угостился горячим чаем с пирожками.

Беглов и Милонов осмотрели праздничную площадку. Градоначальнику предложили присоединиться к хороводу и походить с детьми вокруг елки. Кроме того, губернатор угостил пирожками малышей.

Завершая праздничную программу, Александр Беглов вышел на сцену и поздравил гостей ярмарки с наступившим 2020 годом. Также губернатор Петербурга наградил победителей викторины. Из рук градоначальника дети получили подарочные наборы, состоящие из смартфона, билета на елку и сладостей, передают «Невские Новости».

Кроме того, Беглов раздал посетителям ярмарки бесплатные билеты на новогодние елки Пушкинского района. Всего гости праздничного мероприятия в Шушарах получили 300 билетов.