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Больше тысячи дворников убирали Петербург в новогоднюю ночь

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Больше тысячи дворников убирали Петербург в новогоднюю ночь
Санкт-Петербург, 1 января. Северную столицу в новогоднюю ночь убирали более тысячи дворников и 600 машин спецтехники.

Как уточняют «Невские новости», с мест праздничных гуляний в Петербурге было вывезено 116 кубометров мусора. Усиленное дежурство, конечно, было организовано в центре города. Здесь работали 64 спецмашины и 156 дворников.

Больше тысячи дворников убирали Петербург в новогоднюю ночь

По данным Комитета по благоустройству, уже к семи утра дорожная уборка была полностью закончена на стрелке Васильевского острова, Невском проспекте и на Дворцовой площади. Уточняется, что для раздельного сбора различного мусора на улицах были установлены 36 пар контейнеров. В настоящее время службы уборки продолжают работать в штатном режиме.

Больше тысячи дворников убирали Петербург в новогоднюю ночь

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