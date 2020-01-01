Больше тысячи дворников убирали Петербург в новогоднюю ночь



Санкт-Петербург, 1 января. Северную столицу в новогоднюю ночь убирали более тысячи дворников и 600 машин спецтехники.

Как уточняют «Невские новости», с мест праздничных гуляний в Петербурге было вывезено 116 кубометров мусора. Усиленное дежурство, конечно, было организовано в центре города. Здесь работали 64 спецмашины и 156 дворников.

По данным Комитета по благоустройству, уже к семи утра дорожная уборка была полностью закончена на стрелке Васильевского острова, Невском проспекте и на Дворцовой площади. Уточняется, что для раздельного сбора различного мусора на улицах были установлены 36 пар контейнеров. В настоящее время службы уборки продолжают работать в штатном режиме.