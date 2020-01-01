Первый день 2020 года будет в Петебурге теплым и пасмурным

Санкт-Петербург, 1 января. Первый день нового года в Петербурге будет теплым и пасмурным. Днем столбики термометра покажут до двух градусов со знаком плюс.

По данным синоптиков, только во второй половине дня в Северной столице пройдет небольшой мокрый снег. При этом на дорогах нужно быть предельно осторожными: в новогоднюю ночь температура упала до минус пяти, но из-за последовавшего за этим потепления на трассах стало очень скользко. Усиления ветра не ожидается. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Как отмечает «Газета.ру», в Москве 1 января тоже будет облачно и тепло. Правда, ветренно. Местами порывы будут достигать 12-17 м/с.