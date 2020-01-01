Беглов пожелал жителям Петербурга крепкого здоровья и благополучия в Новом году

Санкт-Петербург, 1 января. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Новым годом. Глава города пожелал петербуржцам и их семьям в 2020 году обрести крепкое здоровье, благополучие и добиться успехов во всех начинаниях.

«Этот год стал для нашего города годом перемен. Вместе мы работали над тем, чтобы с каждым днем любимый Петербург становился лучше. Признаюсь, иногда было непросто, но сообща удалось сделать многое. Пускай это станет для нас хорошей мотивацией!», – написал Александр Беглов на своей странице «ВКонтакте».

Губернатор Санкт-Петербурга также отметил, что для него Новый год – это день, когда он может побыть в кругу родных и сказать им добрые слова.

Напомним, ранее жителей России с Новым 2020-м годом поздравил президент РФ Владимир Путин. Он пожелал «Родине мира, благополучия и процветания».