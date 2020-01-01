Жители Петербурга встретили Новый год праздничными гуляниями и салютом

Санкт-Петербург, 31 декабря. Жители и гости Санкт-Петербурга встретили Новый год на главных площадках в центре Северной столицы.

Главные мероприятия прошли на семи площадках: на Дворцовой площади, Невском проспекте, на Манежной площади, на Малой Конюшенной улице, у Стрелки Васильевского острова, в Петропавловской крепости, на острове Новая Голландия. Новогодняя программа для горожан началась в 21.00 вечера и завершится в 04.00 утра.

В полночь с больших экранов, расположенных на Дворцовой площади и рядом с Петропавловской крепостью, жители и гости города увидели уже ставшее традиционным новогоднее поздравление российского президента Владимира Путина.

Отметим, в новогоднюю ночь метрополитен и часть наземного транспорта работали без перерыва.

Жителей и гостей Петербурга приглашают на Рождественские гуляния, которые пройдут 6-7 января.