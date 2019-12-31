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Неизвестные на каршеринге похитили и ограбили жителя Петербурга

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Неизвестные на каршеринге похитили и ограбили жителя Петербурга

Санкт-Петербург, 31 декабря. Неизвестные ограбили жителя Выборгского района Петербурга. Соответствующую информацию передает пресс-служба МВД по городу и Ленобласти.

Происшествие произошло у дома № 16 по улице Федора Абрамова. Двое людей, личность которых в настоящее время не установлена, на каршеринговой машине Hyundai проезжали мимо двух прохожих и резко остановились. Они схватили одного из них, после чего заклеили ему рот и увезли в неизвестном направлении.

Злоумышленники проехали пару улиц и похитили у молодого человека 30 тысяч рублей, после чего отпустили. Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.

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Источник: 78.ru
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