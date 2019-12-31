В Петербурге восстановили движение трамваев по набережной реки Карповки

Санкт-Петербург, 31 декабря. На набережной реки Карповка в Санкт-Петербурге восстановили движение трамваев. Движение транспорта на данном участке было закрыто с 11 по 30 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Водоканала.

Движение по трамвайной линии запустили после завершения строительства перехватывающих коллекторов, которые будут ликвидировать прямые выпуски в реку. Благодаря работе специалистов сточные воды попадают не в реку, а отправляются для очистки на станцию аэрации.

В ведомстве отметили, что качество воды в реке, как и экологическая ситуация в районе в целом, будет улучшена.

В будущем году планируется завершение всего объема работ по переключению прямых выпусков в реку Карповка.

Ранее ФАН сообщал, что ограничение движения на центральных улицах столицы введут с 25 декабря. С 28 декабря до 6 января Тверская, Моховая улицы, Охотный Ряд и Театральный проезд станут пешеходными.