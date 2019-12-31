Новогодняя подсветка на «Лахта-центре» поздравит петербуржцев с Новым годом

Санкт-Петербург, 31 декабря. Небоскреб «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге тестирует новогоднюю подсветку.

Всю новогоднюю ночь будет гореть праздничное освещение по периметру небоскреба. Соответствующую информацию передает управляющая организация комплекса.

В «Лахта-центре» сообщили, что порядка 20 тысяч светильников в ребрах башни от первого этажа до шпиля «подключены к единой системе управления и в праздничные дни будут работать согласно различным сценариям».

Петербуржцев с наступающим праздником будет поздравлять «новогодняя открытка», которая расположена на медиафасаде здания.