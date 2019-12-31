Дежурные службы Санкт-Петербурга будут работать в круглосуточном режиме

Санкт-Петербург, 31 декабря. Все дежурные службы Санкт-Петербурга будут работать круглосуточно в новогодние праздники. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании с главами администраций районов.

Беглов сообщил, что такой график дежурств позволит провести новогодние праздники на высоком уровне. Особое внимание уделено обеспечению порядка и безопасности в местах массового скопления людей, передают «Невские новости».

Патрулировать улицы Санкт-Петербурга будут около 4 тысяч полицейских и росгвардейцев. Кроме того, проход на Дворцовую площадь с 21.00 будет проводиться исключительно через рамки.

Стоит отметить, что на случай снегопада экстренные службы привели в повышенную готовность 600 единиц уборочной спецтехники и около 1 100 дворников.

Ранее ФАН сообщал, что обеспечивать правопорядок в новогодние праздники в Москве будут более 40 тысяч правоохранителей. Отдельные подразделения выйдут на станции метро, МЦК и МЦД.