Фальшивомонетчики атаковали петербуржцев перед Новым годом



Санкт-Петербург, 31 декабря. Жители Петербурга пожаловались на фальшивомонетчиков, активизировавшихся в канун Нового года.

Жалобы на фальшивые купюры номиналом пять тысяч рублей поступили от трех петербуржцев 30 декабря. По их словам, распознать подделки не смог даже специальный детектор. Одним из пострадавших от рук мошенников был курьер компании Pizza Hut. Мужчина обратился в отдел полиции Колпинского района. По его словам, подделку он получил от некого Матвея. Злоумышленник расплатился поддельными пятью тысячами и забрал себе внушительную сумму в качестве сдачи.

Второй пострадавшей была менеджер отделения Сбербанка на проспекте Испытателей. Девушка рассказала, что изначально проверить подозрительную купюру ее «петербургская бизнесвумен». Детектор показал, что купюра настоящая, но после дополнительной экспертизы выяснилось, что это все-таки подделка.

Третья жалоба также поступила от сотрудника банка. Он выявил подозрительные купюры номиналом в одну и пять тысяч рублей. Сейчас деньги проходят проверку, пишет Inforeactor.