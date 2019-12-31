В Петербурге избили артиста балета и отняли телефон

Санкт-Петербург, 31 декабря. Артист балета подвергся нападению в Невском районе Санкт-Петербурга. 35-летнего мужчину избили и ограбили. Инцидент произошел на улице Кржижановского.

Пострадавший в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и гематомы лица. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам артиста, он встретил нескольких неизвестных по дороге домой. Незнакомцы стали к нему приставать. Он попытался убежать, но его нагнали, повалили на землю и стали наносить удары. Хулиганы применили силу и отобрали у него мобильный телефон. Заполучив желаемое, они спешно ретировались в неизвестном направлении.

Полицейские проводят оперативные мероприятия и разыскивают неизвестных. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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