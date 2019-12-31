Новый 2020 год и Рождество в Петербурге — главные мероприятия, салют, погода, работа метро

В Санкт-Петербурге мероприятия по встрече Нового 2020 года и Рождества проходят с середины декабря. В преддверии праздников Северную столицу посетил главный российский Дед Мороз, который зажег 25-метровую городскую ель на Дворцовой площади и дал старт традиционному забегу Дедов Морозов.

Основные праздничные мероприятия пройдут в Петербурге в новогоднюю ночь, а также в предрождественскую неделю и в Рождество.

Мероприятия в новогоднюю ночь в Петербурге

В новогоднюю ночь с вечера 31 декабря до четырех утра 1 января Невский проспект, Малая Конюшенная улица и Дворцовая площадь станут аренами для праздничных гуляний, там будет работать несколько площадок и сцен. На время гуляний улицы станут пешеходными.

Посмотреть новогоднее обращение президента можно будет прямо на Дворцовой площади, а также с большого экрана, установленного рядом с Петропавловской крепостью. С этого экрана петербуржцев также поздравят городские власти и известные люди страны.

Ночные новогодние гуляния пройдут также на Стрелке Васильевского острова.

Салют в Петербурге

Новогодний салют по традиции начнется в три часа ночи 1 января, его запустят с пляжа Петропавловской крепости. Фейерверк продлится десять минут, организаторы обещают, что зрелище будет грандиозным. Красочное огненное шоу удобнее всего наблюдать с Дворцовой набережной, Дворцового моста, а также со Стрелки Васильевского острова.

Рождество в Петербурге

6–7 января у стен Петропавловской крепости пройдут рождественские гуляния с разнообразными развлечениями, концертами, мастер-классами и угощениями.

На Стрелке Васильевского острова в Рождество будет показано световое и лазерное шоу. Проект «Рождественская звезда» с фейерверками, 3D-видео, огненными и световыми эффектами состоится 7 и 8 января с 19.00 до 21.00.

Другие интересные мероприятия

— 5—8 января в 13.00 и 15.00 в ЦПКО пройдут театрализованные интерактивные программы для детей «Рождественские встречи на Елагином». — 5 января в 20.00 в храме Спас-на-крови пройдет рождественский концерт хора Санкт-Петербурга. — 8 января в 19.00 в Исаакиевском соборе состоится рождественский концерт хора Валаамского монастыря. — 2—7 января в комплексе ЭКСПОФОРУМ (адрес: Петербургское шоссе, 64/1) работает парк интерактивных развлечений «EXPO Елки 2020».

Новогодние и рождественские ярмарки в Петербурге в 2020 году

— Ярмарка на Манежной площади работает до 13 января 2020 года с 12.00 до 21.00 (1 января — с 14.00). Торговые ряды с национальными кухнями и товарами народных промыслов открыты на Малой Садовой улице, на Кленовой аллее работает каток. — Ярмарка на Елагином острове ждет гостей со 2 по 8 января на территории ЦПКО. Вход в парк платный, есть льготы для детей, учащихся, пенсионеров и некоторых других категорий граждан. — Ярмарка на острове Новая Голландия работает ежедневно по 8 января. Вход свободный. — Также новогодние и рождественские ярмарки открыты во всех крупных торговых центрах.

Работа транспорта в новогоднюю ночь и в Рождество в Петербурге

В новогоднюю ночь петербургский метрополитен будет работать без перерыва, часть выходов, которые, согласно расписанию, работают в особом режиме, будет закрыта. Также всю ночь будет работать часть городских автобусов, какие именно, указано на сайте «Пассажиравтотранса».

Оплата ночного городского транспорта будет производиться как за наличный расчет, так и многоразовыми проездными документами.

В связи с ночными новогодними гуляниями центр города будет закрыт для частного автотранспорта, это касается Невского проспекта, Садовой улицы и некоторых других центральных магистралей. Гражданам рекомендуется пользоваться станциями метро «Адмиралтейская», «Невский проспект» и «Гостиный двор». При этом нужно учитывать, что в связи с наплывом гуляющих станции могут работать в особом режиме.

В рождественскую ночь с 6 на 7 января метрополитен также будет работать в круглосуточном режиме.

Погода в Петербурге в Новый год и в Рождество

Согласно прогнозу, в новогоднюю ночь в Северной столице сохранится умеренно теплая погода, снега не ожидается. Температура воздуха около ноля, возможен небольшой минус. Днем 31 декабря пройдут осадки, ночью по прогнозу небо будет ясным. Такая погода благоприятна для прогулок.

Примерно такая же температура сохранится всю следующую неделю, а также на Рождество, в рождественскую ночь возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.