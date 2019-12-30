Школьницу госпитализировали в реанимацию после укуса змеи в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 декабря. Тринадцатилетняя девочка попала в реанимацию после того, как ее укусила змея в одном из зоомагазинов города. По сообщениям СМИ, сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в зоомагазине, где школьницу укусил свиноносый уж. Эта змея, обитающая в США, не является ядовитой, однако на ее зубах скапливаются опасные бактерии, способные вызвать серьезное заражение.

Змея укусила девочку за палец в воскресенье, 29 декабря. Уже через сутки девочке стало плохо, и она была госпитализирована.

«Накануне пострадавшая была в тяжёлом состоянии. На настоящий момент информации о её самочувствии нет», - сообщает портал 78.ru.

Пока точных данных о состоянии здоровья девочки нет, однако не исключено, что причиной резкого ухудшения ее самочувствия могла стать индивидуальная непереносимость веществ, которые содержатся в слюне змеи.