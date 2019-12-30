Суд арестовал второго фигуранта дела о подготовке теракта в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 декабря. Второго фигуранта дела о подготовке терактов на новогодние праздники арестовали в Петербурге до 29 февраля 2020 года.

Решение вынес Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга. Его сообщника взяли под стражу 29 декабря до 29 февраля следующего года.

По версии следствия, двое мужчин планировали совершить теракт, у них изъяли материалы, подтверждающие планирование атаки. Позднее подозреваемые сознались в своих планах.

Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и об участии в деятельности террористической организации.

Напомним, что 29 февраля сотрудники ФСБ в результате спецоперации задержали подозреваемых. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, информация о террористической деятельности злоумышленников была получена по линии спецслужб от американской стороны.

Эти сведения также передали главе государства Владимир Путин. В телефонном разговоре с президентом Дональдом Трампом он поблагодарил за передачу данных и подчеркнул, что Россия и США продолжат сотрудничество в борьбе с терроризмом.