Власти Петербурга утвердили план реконструкции домов-памятников

Санкт-Петербург, 30 декабря. Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства утвердил планы по капитальному ремонту домов, которые являются памятниками культурного наследия.

Ежегодно планируется восстанавливать до 30 домов-памятников, реализовать проект могут за 10 лет. На реконструкцию необходимо 17 млрд рублей.

В Северной столице 1850 домов, находящихся под защитой государства. Большинство из них расположены в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском районах.

Ремонт таких домов обходится дороже, чем реконструкция обычных зданий. Глава города обратился к руководителю жилищного комитета Виктору Борщеву с поручением. Он распорядился, чтобы при ремонте памятников культурного наследия не забывали о подвалах, обустройстве ливневой канализации, крыши и чердаке.

На заседании правительства присутствовал член правления Санкт-Петербургского Союза архитекторов Рафаэль Даянов. Он напомнил, что ситуация с домами-памятниками стоит очень остро.

«Чтобы предотвратить ошибки, важны специализированные кадры и строгое соблюдение законодательства», — сказал архитектор, его слова приводят «Невские новости».

Ранее на заседании правительства одобрили проект создания краеведческого музея «Морская Стрельна».

В Петербурге также объявили тендер на строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта, стоимость проекта составляет около 8,2 млрд рублей