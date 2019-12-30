Власти Петербурга одобрили создание музея «Морская Стрельна»

Санкт-Петербург, 30 декабря. Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства в Смольном одобрил проект межевания территории, на которой появится краеведческий музей «Морская Стрельна».

Инвестор планирует построить в Стрельне музей, яхт-клуб, причал, сооружения для обслуживания маломерных судов. Здесь же появится отель, спортивный клуб, бассейн и инженерная инфраструктура.

Заключение по проекту было одобрено. Власти Петербурга признали состоявшимися публичные слушания. Сам глава города похвалил проект, пишут «Невские новости».

Беглов заявил, что нужно поддерживать создание спортивных объектов, зон отдыха и общественных пространств. При этом он подчеркнул, что необходимо учитывать мнение петербуржцев.

Ранее сообщалось, что в Петербурге объявили тендер на строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта. Стоимость контракта составила порядка 8,2 млрд рублей.

Губернатор Петербурга рассказал о планах провести реконструкцию Боткинской больницы в 2021 году.