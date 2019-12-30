Новая транспортная развязка за 8,2 млрд рублей появится в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 декабря. Тендер на строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта объявили в Петербурге.

Заказчиком является дирекция транспортного строительства Петербурга. Максимальная сумма контракта составит 8,195 млрд рублей.

Заявку на участие в тендере можно подать до 29 января 2020 года, победителя назовут 12 февраля. Как пишут «Невские новости», проектную документацию по будущему строительству нужно подготовить к декабрю 2020 года.

Реализовать проект планируется к октябрю 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Петербурге предложили построить колокольню Смольного собора по чертежам архитектора Франческо Растрелли.

Северная столица также включена в проект строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) до Москвы и Нижнего Новгорода.