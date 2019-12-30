Несколько кабин для курения установят в аэропорту «Пулково»

Санкт-Петербург, 30 декабря. Четыре кабины для курения появятся в аэропорту «Пулково» после вступления в силу соответствующего закона, сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Кабинки установят в стерильных зонах аэропорта для внутренних и зарубежных рейсов. Они будут непрозрачными, вентилируемыми и бесплатными.

«Курилки» существовали в петербургском аэропорту с 2009 по 2013 год. Затем было введено ограничение в связи с принятием закона о запрете курения на территории аэропортов.

Курить разрешалось только в 15 метрах от входа в новый терминал, где установили урны, пишет «Петербургский дневник».

Напомним, что 24 декабря сотрудники Федеральной службы судебных приставов провели акцию для улетающих в «Пулково». Они предложили пассажирам проверить долги по ЖКХ и кредитным обязательствам.