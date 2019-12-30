Главный синоптик пообещал петербуржцам теплый январь

Санкт-Петербург, 30 декабря. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в Северной столице в январе.

Новый год начнется с дождей и теплой погоды. С 1 по 4 января в Петербурге температура воздуха будет плюсовой, похолодает только 9-10 января.

По словам Колесова, 2019 год вошел к историю метеорологии, как пятый самый теплый год в Петербурге. Суточный рекорд маскимальной температуры зафиксировали 18 декабря. В тот день столбики термометров показали +7,6 градуса, пишут «Невские новости».

По словам главного синоптика, снега на Новый год будет мало. Количество осадков в последний день уходящего года будет минимальным, пишет «Петербургский дневник».