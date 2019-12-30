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Коммунальщики в усиленном режиме убирают снег с улиц Петербурга

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Коммунальщики в усиленном режиме убирают снег с улиц Петербурга

Санкт-Петербург, 30 декабря. Дворники и операторы снегоуборочной техники в течение ночи очищали улицы Петербурга, работы продолжатся в течение дня.

В ночь на 30 декабря в Петербурге пошел снег, в связи с чем в ночное время на улицах города начали работать коммунальные службы, расчищая тротуары и проезжую часть.

Интерактивная карта, размещенная на портале администрации Северной столицы, позволяет увидеть, что работы ведутся во всех районах. В утренние часы ожидается гололедица, поэтому главная задача уборщиков — не допустить обледенения.

По прогнозам синоптиков, днем в Петербурге ожидается плюсовая температура, в течение дня возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночь на 31 декабря снова подморозит, а в новогоднюю ночь может начаться снегопад.

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Источник: «Невские новости»
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