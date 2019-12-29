Спасатели предупредили жителей Ленобласти о сильном ветре и метели

Санкт-Петербург, 29 декабря. Неблагоприятные погодные условия ожидают жителей Ленобласти в ближайшие дни, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

30 декабря в Ленобласти будут заморозки, подует сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, снег перерастет в метель. Во второй половине дня возможен мокрый снег. Ночью термометры покажут 4 градуса мороза.

МЧС предупредило водителей о гололедице на дорогах. Необходимо соблюдать правила дорожного движения и держать дистанцию с впереди идущими транспортными средствами.

Ранее синоптики сообщили, что долгожданный снег выпадет в Центральной России перед новогодними праздниками.