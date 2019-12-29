Верблюда, оленей и ослика заметили на прогулке в Шушарах

Санкт-Петербург, 29 декабря. Жители Петербурга заметили в районе Шушары гуляющим верблюда и оленей, об этом очевидцы собщили в соцсетях.

Забавный случай произошел днем 29 декабря на Старорусской улице. Экзотические животные с попонами на горбах совсем не мерзли.

Верблюда сопровождали осел и белый пони, который катал детей, пишут «Невские новости».

Напомним, что в конце ноября на Парашютной улице были замечены два козла на прогулке.

Ранее сообщалось, что вечером 29 декабря в Петербурге похолодает, ветер усилится, ожидается снегопад.