Боярского второй раз поймали на нарушении правил парковки

Санкт-Петербург, 29 декабря. Известного российского музыканта и актера Михаила Боярского в очередной раз заподозрили в нарушении правил парковки.

В Интернете опубликовали снимок с иномаркой, которая принадлежит артисту. На фото видно, что Mercedes находится на тротуаре.

За рулем автомобиля был человек, который похож на Боярского. Как отмечает РЕН ТВ, пока неизвестно, когда сделаны снимки.

Ранее сообщалось, что в октябре 2019 году Боярского уличили в неправильной парковке. Он оставил свой автомобиль на встречной полосе.

Напомним, что 26 декабря Боярский отметил юбилей. Любимцу публики исполнилось 70 лет.