ФСБ задержала двух человек, готовивших теракты на праздники в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 декабря. Сотрудники ФСБ задержали двух россиян, готовивших теракты в Петербурге на новогодние праздники, сообщили в ведомстве.

ФСБ на основании полученной от американских партнеров информации задержала 27 декабря двух граждан России, которые планировали совершить террористические акты в местах скопления людей.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом поблагодарил его за переданные по линии спецслужб данные. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Во время общения президенты обсудили ряд вопросов, которые представляют взаимный интерес. Россия и США продолжат двустороннее сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле была раскрыта преступная группировка, которая занималась продажей оружия. Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и сбыте оружия.