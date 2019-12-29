Грабители похитили почти 10 млн рублей из банкомата в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 декабря. Полиция Петербурга разыскивает неизвестных после кражи из банкомата, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел рядом с гипермаркетом на Кузнецовской улице. Злоумышленники взломали замок банкомата и похитили шесть кассет с деньгами.

Ущерб составил порядка 10 млн рублей. После совершения преступления они скрылись на Ford Transit с поддельными номерами.

Возбуждено уголовное дело о краже, ведется расследование.

Аналогичное преуступление произошло в апреле на улице Бухарестской.