Синоптики предупредили петербуржцев о похолодании

Санкт-Петербург, 28 декабря. Синоптики предупредили жителей и гостей Санкт-Петербурга о резком похолодании в ночь на воскресенье.

Сотрудники Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды заявили, что в Северную столицу придут морозы в самые ближайшие дни. В ночь на 29 декабря столбик термометра опустится до минус семи градусов. А в Ленинградской области будет еще холоднее — до минус десяти градусов.

Петербуржцев предупредили, что снега ждать не стоит, ожидается облачная погода и без осадков.

Водителей предупредили о гололедице на дорогах, поэтому во время движения за рулем авто необходимо быть крайне внимательным и осторожным, соблюдать правила дорожного движения и максимально аккуратно маневрировать.