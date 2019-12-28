Дед Мороз и Снегурочка на мотоцикле поздравили петербуржцев с Новым годом

Санкт-Петербург, 28 декабря. Дед Мороз и Снегурочка проехали на мотоцикле по главным улицам Петербурга и поздравили горожан с наступающим Новым годом, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Главные новогодние волшебники сделали несколько остановок. Сперва они заехали в детский дом, а затем остановились у Екатерининского сквера. Дед Мороз и Снегурочка поздравили жителей и гостей Северной столицы с приближающимся праздником и раздали детям подарки. Кроме того, все желающие могли сфотографироваться на байках с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Главные персонажи новогодней сказки стали участниками ежегодной акции «Дед Мороз на мотоцикле», организатором которой уже на протяжении нескольких лет является байкерский клуб Night Hunters MC.