Беглов отметил готовность Фрунзенского района Петербурга к зиме и снегопадам

Санкт-Петербург, 28 декабря. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после инспекции Фрунзенского района города заявил, что доволен степенью его готовности к зиме и снегопадам.

По его словам, администрация района подошла ответственно к реализации задачи, связанной с подготовкой к зимнему периоду времени и обильным снегопадам. Александр Беглов выслушал доклад о состоянии техники. Также представители администрации Фрунзенского района рассказали губернатору о плане первоочередной уборки внутриквартальных территорий. Об этом пишут «Невские новости».

Александр Беглов подчеркнул, что зима наглядно продемонстрирует, насколько хорошо дорожные службы подготовились к очистке дорог и улиц от снега.

В общей сложности в распоряжении дорожных служб Фрунзенского района Петербурга 67 единиц уборочной техники, также на борьбу со снегом могут выйти 468 дворников. Чтобы избавиться от гололеда, администрация района намерена приобрести 300 кубометров песка, 580 тонн соли и 1 820 тонн песко-соляной смеси. К настоящему моменту уже более половины необходимых материалов куплено.