Продавать подросткам снюс запретили в Ленобласти

Санкт-Петербург, 27 декабря. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение об ограничении продажи несовершеннолетним снюса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«В связи с участившимися случаями отравления несовершеннолетних никотинсодержащей продукцией без табака — так называемыми снюсами — глава региона Александр Дрозденко подписал распоряжение об ограничении их продажи несовершеннолетним», — говорится в сообщении.

Отметим, Ранее Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передавала «Газета.ру». Решение было связано с тем фактом, что власти получают большое количество обращений от родителей и учителей из-за распространения снюса. Так называется сосательный табак, который все больше набирает популярность среди подростков.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT поддержал постановление Совфеда. Он подчеркнул, что в данном вопросе «надо наводить порядок», поскольку «ситуация достаточно критическая». Нилов также заявил о необходимости бороться с курением как с явлением.