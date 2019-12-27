Светомузыкальный фонтан украсит парк «Патриот» в Кронштадте

Санкт-Петербург, 27 декабря. Программа развития парка «Патриот» в Кронштадте включает в себя идею воссоздания и приспособления к современному использованию исторических объектов. Об этом рассказал архитектор проекта Илья Юсупов.

По его словам, экспозицию парка наполнят корабли, глубоководные аппараты, механизмы портовых сооружений и морских заводов. Музейные экспозиции займут старинные склады Кронштадтского докового адмиралтейства. Там же разместятся детские кружки по моделированию, изучению истории и военного дела.

Кроме того, в парке появятся экспозиция, рассказывающая об освоении Арктики, и мемориальная доска, посвященная генерал-губернаторам Кронштадта и командирам местного порта, сообщает «Петербургский дневник».

«Когда Александр Беглов посещал парк в День основания Кронштадта, он предложил разработать проект светомузыкального фонтана. Это будет масштабное светомузыкальное шоу. Планируем запустить его в 2021-2022 году», — рассказал директор парка Андрей Кононов.

Фонтан построят на площади за Офицерским мостом, который планируется отреставрировать. В этом месте будет центральный вход в парк.

«Для фонтана была выбрана территория на площадке перед входом, чтобы он просматривался со всех точек парка и являлся точкой социального притяжения, чтобы люди могли собираться у этого «навигационного маяка», — пояснил Илья Юсупов.

Фонтан будет состоять из трех частей. Так, первая, самая большая, будет отражать становление и доблесть российского флота. Вторая группа носит название «Морской бой» и предназначается для детских игр, третья часть разместится на набережной.

«Концепция готова, сейчас мы находимся на стадии разработки проектной документации», — подытожил Юсупов.

Кононов также напомнил, что уже облагорожена территория Кронштадтского докового адмиралтейства, открыта Аллея адмиралов, воссозданы памятник Петру Великому и исторический яблоневый сад.