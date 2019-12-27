Маршрутка загорелась посреди дороги в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 декабря. Маршрутка вспыхнула посреди дороги в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Пассажиров в салоне транспортного средства не было, а водитель успел покинуть кабину до того, как ее охватило пламя. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Утром, 27 декабря, тушить пришлось автобус ПАЗ, двигавшийся по маршруту №К-347 в Пушкин на конечную остановку. Возгорание произошло в моторном отсеке. Автобус уже потушен, эвакуатор на месте. Пострадавших нет.

Очевидцы утверждают, что пожар случился при съезде с Витебского проспекта в Шушары.

Ранее ФАН сообщал, что в депо на северо-востоке Москвы загорелись два вагона электропоезда, стоящих без локомотива. Площадь возгорания составила 20 кв.м. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет.