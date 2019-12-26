Санкт-Петербург, 26 декабря. Губернатор Петербурга Александр Беглов исполнит три детских мечты в рамках акции «Елка желаний». Об этом сообщила пресс-служба петербургской администрации.

С новогодней елки, установленной в Кремле, Беглов снял три записки. Оказалось, что все три послания с просьбой исполнить мечту написали мальчики. Возраст этих детей — от семи до десяти лет.

«Новые впечатления, компьютер и «большой набор для творчества», — приводит пресс-служба пожелания детей.

«Елка желаний» — это новогодняя акция всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной». В акции принимают участие дети в возрасте от 3 до 17 лет, оставшиеся без родителей, проживающие в семьях с маленьким доходом, а также имеющие ограниченные возможности здоровья. Помимо детей, участниками акции стали пожилые люди старше 60 лет, имеющие проблемы со здоровьем, угрожающие жизни.

Ранее сообщалось, что десятилетний мальчик посетил Красную Поляну благодаря «Елке желаний». После этого ребенку позвонил президент РФ Владимир Путин, чтобы узнать, понравилась ли ему поездка.