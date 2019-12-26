Беглов обсудил судьбу «Ленфильма» на встрече с Мединским в Москве

Москва, 26 декабря. Смена руководства «Ленфильма» заставила обеспокоится губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Судьбу одной из старейших кинокомпаний России он обсудил с министром культуры РФ Владимиром Мединским на встрече в Москве. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Глава Петербурга забеспокоился о ближайшем будущем «Ленфильма» когда стало известно, что совет директоров кинокомпании решил сменить гендиректора. Успокоить Беглова поспешил министр культуры Мединский. Он заверил губернатора, что минкульт планирует развивать «Ленфильм» как самостоятельную, независимую киноплощадку, передают «Невские Новости».

Кинокартины, снятые на «Ленфильме», вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Каждый год студия получает от города субсидии. Так, например, в 2019 году «Ленфильм» получил 30 млн рублей.

Ранее ФАН сообщал, что глава Роскино Екатерина Мцитуридзе покинет свой пост по решению совета директоров компании.