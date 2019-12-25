Петербург заключил соглашение с военно-историческим парком «Патриот»



Санкт-Петербург, 25 декабря. В Кронштадте на Якорной площади состоялась торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве Санкт-Петербурга с Военно-патриотическим парком культуры и отдыха «Патриот».

«Документ подписали губернатор Санкт-Петербурга и руководитель парка «Патриот» Западного военного округа Андрей Кононов», — говорится в сообщении Западного военного округа.

Парк «Патриот» сформирован в 2019 году. Главные задачи учреждения — приумножение военно-морских исторических традиций, культурных ценностей и духовно-просветительского наследия России. Парк выполняет как выставочную и музейную, так и обучающую, воспитательную и туристическую функции.

С 2018 года на территории парка благоустраивали и воссоздавали исторический облик Кронштадтского докового Адмиралтейства. Там воссоздали часовню 1910 года постройки. Также парк включает в себя музей батискафов «Эра гидрокосмоса», являющийся единственным в России и крупнейшим в мире.

Сейчас в «Патриоте» идут организационные мероприятия. После их завершения работа будет вестись в рамках подписанного соглашения.

