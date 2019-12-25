Выставка авангардистов о блокаде открылась в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 декабря. Выставка «Блокада Ленинграда глазами художников авангарда», приуроченная к 75-летию снятия блокады и юбилею Победы над нацистской Германией, открылась в Музее петербургского авангарда. Об этом рассказала куратор экспозиции, специалист музея по экспозиционно-выставочной деятельности Юлия Горская.

«Заканчивается юбилейный год освобождения города, и наша выставка стала одной из последних в нем. В то же время, она одна из первых в очереди на 75-летие Победы. Мы собрали работы 11 художников, которые принадлежат к традиции русского авангарда», — цитирует Горскую интернет-телевидение «Город+».

Специалист рассказала, что в 40-е годы предыдущего столетия в стране процветал соцреализм, и представители более оригинальных направлений были вынуждены писать картины «в стол», зарабатывая иллюстраторской работой и промышленной графикой. Несмотря на это, первоначальный список экспонатов выставки оказался весьма обширным и включил более 300 оригинальных работ.

Кураторы провели отбор, и в итоге до зрителей дошли 70 наиболее интересных и показательных для той эпохи произведений живописи и графики: 69 картин 1941-1942 годов и одна — 1944 года.

Среди самых ярких работ Горская выделила карандашные рисунки Павла Кондратьева.