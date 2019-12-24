Синоптики рассказали петербуржцам о погоде в новогоднюю ночь

Санкт-Петербург, 24 декабря. Жителям Петербурга не стоит ждать снега в новогоднюю ночь, заявили в Гидрометцентре России.

Замглавы Гидрометцентра РФ по Петербургу Надежда Щербакова заявила, что к концу года погода серьезно не изменится. В Северной столице морозов не ожидается.

По словам специалиста, погода очень неустойчивая, в ночь на 1 января в Петербурге столбики термометров могут упасть до 2 градусов мороза. Мокрый снег возможен до 31 декабря, а в начале января его не будет, пишет издание «ПолитРоссия».

Ранее сообщалось, что метро Петербурга будет работать всю новогоднюю ночь. Горожане после гуляний в центре города смогут с удобством добраться домой.