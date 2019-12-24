Новая прогулочная зона появится на набережной Карповки в 2020 году

Санкт-Петербург, 24 декабря. Территорию набережной реки Карповки планируется обустроить, сообщил глава Петроградского района Иван Горомов.

Громов рассказал, что в 2019 году был создан первый этап проекта благоустройства. Второй этап включает проектные работы и частичное озеленение, пишет издание «Петербургский дневник».

По словам главы районной администрации, возле Песочной набережной есть красивые зоны. Но даже эту территорию нужно приводить в порядок.

Громов добавил, что в новом году планируется профинансировать благоустройство у Ботанического сада. На противоположной стороне ранее была открыта общественная зона отдыха.

Напомним, что в сентябре в районе набережной Карповки появилось пространство для детей и взрослых. Это качели и спортплощадки, места, где можно посидеть с книгой или прогуляться вдоль реки.

Полностью работы по благоустройству Карповки завершат в 2021 году.