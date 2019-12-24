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Улетающим из «Пулково» предложили проверить долги по кредитам и за ЖКУ

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Улетающим из «Пулково» предложили проверить долги по кредитам и за ЖКУ

Санкт-Петербург, 24 декабря. Судебные приставы провели акцию среди пассажиров аэропорта «Пулково» в Петербурге, об этом передает корреспондент Федерального агентства новостей.

У пассажиров проверили наличие задолженности за коммунальные услуги и выполнение кредитных обязятельств. Представители поставщиков услуг ЖКХ принимали у должников оплату.

Праздничное настроение улетающим пассажирам дарил Петр I. Акция прошла под слоганом «До свидания, град Петров, лечу в отпуск без долгов».

Улетающим из «Пулково» предложили проверить долги по кредитам и за ЖКУ

Представители Федеральной службы судебных приставов в Петербурге пояснили, что проблемы с пересечением границы возникают только у тех граждан, чьи долги превышают 30 тысяч рублей.

«По статистике в Петербурге примерно 77 тысяч человек из-за долгов имеют статус невыездных», — добавил собеседник ФАН.

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