Колокольню Смольного собора по чертежам Расстрелли могут построить в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 декабря. Фонд содействия строительству культовых сооружений РПЦ предложил возвести колокольню Смольного собора по проекту Франческо Растрелли.

Величественный архитектурный ансамбль не был завершен мастером. Многие архитекторы считают, что колокольня украсит панораму Петербурга.

Глава бюро «Литейная часть-91» Рафаэль Даянов заявил, что эта идея появилась очень давно. По его словам, второй ярус Смольного монастыря достраивали другие архитекторы.

Растрелли не был в России, поэтому никто не смог проследить за завершением работы. Как передает интернет-телевидение «Город+», оригинальные чертежи Растрелли сохранились в петербургских музеях.

Именно эти документы можно взять за основу для завершения строительства Смольного собора. Колокольня станет логичным завершением комплекса середины XVIII века, резюмировал Даянов.

Ранее сообщалось, что на даче Безобразовых в Петербурге хотят открыть культурно-досуговый центр. Власти считают, что он станет точкой притяжения для жителей Красногвардейского района.