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Дед Мороз устроит экзамен пассажирам Балтийского вокзала в Петербурге

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Дед Мороз устроит экзамен пассажирам Балтийского вокзала в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 декабря. Дед Мороз устроит экзамен для пассажиров Балтийского вокзала на знание правил поведения на железной дороге, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Акция состоится в Петербурге 25 декабря с 13.00 до 15.00. Участниками викторины могут стать все желающие. Они ответят на вопросы, как переходить железнодорожные пути и расскажут о правилах безопасности на железнодорожном вокзале.

Все участники получат подарки от Деда Мороза, передает интернет-телевидение «Город+».

Ранее Всероссийский Дед Мороз рассказал о желаниях, которые загадывают взрослые и дети на Новый год. По его словам, взрослые просят здоровья и счастья, а дети иногда удивляют своими просьбами. 

Например, один мальчик попросил познакомиться с Дедом Морозом лично и обнять его.

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