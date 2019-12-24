Беглов дал поручения перед празднованием 76-й годовщины освобождения Ленинграда

Санкт-Петербург, 24 декабря. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии празднования 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда.

Беглов на заседании правительства рассказал, что с 26 по 28 января ветеранам предоставят право бесплатного проезда во всех видах транспорта. Глава города обратился чиновникам и попросил, чтобы для ветеранов обеспечили комфортные условия. Он подчеркнул, что многие праздничные мероприятия пройдут на улице.

«Обратите внимание, не подморозьте ветеранов и обеспечьте полный комфорт», — сказал Беглов, его слова приводят «Невские новости».

По словам губернатора, на День Победы в 2020 году планируется 150 мероприятий. Ветеранам и ленинградцам, которые проживали в городе во время блокады, выплатят денежную помощь. Выплата приурочена к празднованию 75-летия Победы.

Накануне Беглов присутствовал на открытии Губернаторского бала для лучших студентов Петербурга. Он поздравил молодежь с Новым годом и напомнил им о поддержке со стороны правительства.