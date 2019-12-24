Беглов рассказал о праздновании 76-й годовщины освобождения Ленинграда

Санкт-Петербург, 24 декабря. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в честь 76-й годовщины освобождения Ленинграда планируется 118 праздничных мероприятий. Об этом из Смольного передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Беглов отметил, что 27 января на Дворцовой площади не будет торжественного парада. На главной площади города организуют выставку ретроавтомобилей.

Праздничные мероприятия начнутся в 11.00, на Пискаревском кладбище проведут торжественно-траурный митинг в память о защитниках города. В полдень прогремит выстрел пушки с Нарышкина бастиона.

В 15.00 в БКЗ «Октябрьский» начнется концерт. В 21.00 у стен Петропавловской крепости будет дан праздничный салют. Глава Петербурга добавил, что с 26 по 28 января ветеранам Великой Отечественной войны предоставят бесплатный проезд на всех видах транспорта.