Беглов открыл Губернаторский бал для студентов Петербурга

Санкт-Петербург, 23 декабря. Губернатор Петербурга Александр Беглов открыл новогодний студенческий бал, который проходит в Белом зале Петербургского политического университета Петра Великого.

На мероприятие пригласили 700 лучших студентов города, которые принимают активное участие в общественной и культурной жизни Петербурга, демонстрируют успехи в учебе, пишут «Невские новости».

Александр Беглов выступил перед собравшимися с приветственной речью. Вместе с другими членами правительства он напомнил об актуальных программах поддержки талантливой молодежи. Губернатор пообещал создавать новые направления для реализации молодежи.

В программе Губернаторского бала традиционные бальные танцы, в том числе мастер-классы по кадрили, польке и вальсу. В Белом зале звучит духовой оркестр Морского корпуса Петра Великого под руководством дирижера Сергея Вольского.

Ранее Беглов проверил, как идет реставрация культурно-досугового центра «Московский». В историческом здании должны отреставрировать серп и молот на фасаде.