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Экс-ректора аграрного университета осудили в Петербурге за растрату

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Экс-ректора аграрного университета осудили в Петербурге за растрату

Санкт-Петербург, 23 декабря. Пушкинский районный суд Петербурга признал экс-ректора аграрного университета Виктора Ефимова виновным в растрате.

Средства были выделены вузу Минобрнауки России, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Ефимова приговорили к пяти годам колонии и штрафу в размере 500 тыс. рублей.

По данным судебной инстанции, бывший ректор похитил 36 млн рублей, при этом Ефимов не признает свою вину. Еще одному фигуранта уголовного дела о хищении в университете Славе Ходько назначили два года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Сбербанк через суд потребовал от «Синявинской» птицефабрики вернуть кредитные средства в размере 5 млрд рублей. Крупнейший российский банк выиграл тяжбу.

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