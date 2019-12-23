Петербург вошел в тройку городов для отдыха в новогодние каникулы

Санкт-Петербург, 23 декабря. Более трети россиян проведут новогодние каникулы дома, при этом каждый шестой будет работать, сообщили эксперты компании Superjob.

Только 4% респондентов планируют отправиться в путешествие. Для отдыха они выбрали Москву, Петербург, Сочи, Казань.

Некоторые россияне хотят поехать на новогодние праздники за границ у — в Италию, Финляндию, США. При этом 38% россиян решили провести каникулы в кругу семьи и полноценно выспаться.

А 16% опрошенных будут работать. Они признались, что готовы работать несколько смен за двойную оплату. В гости поедут 9% россиян, 5% планируют отдых на даче.

Однако работать в праздники чаще всего будут мужчины (18% мужчин против 14% женщин), это специалисты с заработной платой выше 80 тысяч рублей.

Опрос был проведен в середине декабря в 417 населенных пунктах, в нем приняли участие 1600 человек.