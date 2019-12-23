Первый автосалон Opel открылся в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 декабря. Первый дилерский автосалон Opel открылся на Обводном канале в Петербурге.

В автоцентре представят новый модельный ряд немецкой компании и подержанные автомобили. Руководство салона обещает расширить линейку продукции к весне 2020 года.

Здесь также находится станция технического обслуживания, специалисты которой могут осмотреть до 20 машин в день.

Как отмечает издание «Петербургский дневник», за первые шесть месяцев 2019 года автодилеры в Петербурге увеличили продажи только на 0,3%. В общей сложности в 20 салонах города реализовано более 59,5 тыс. автомобилей.

Ранее эксперты авторынка составили список авто с пробегом, которые пользуются популярностью у петербуржцев. В тройку попали Volkswagen, российская Lada и Ford.