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РЖД может представить смету на ВСМ из Москвы в Петербург в 2022 году

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РЖД может представить смету на ВСМ из Москвы в Петербург в 2022 году

Санкт-Петербург, 23 декабря. РЖД сообщила о готовности предоставить смету высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург уже к 2022 году.

Глава РЖД Олег Белозеров пояснил, что вместе с губернатором Петербурга Александром Бегловым обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать эту инициативу.

«Сейчас в наших планах стоят цифры, чтобы, включая до 2022 года, мы разработали проект на сметную документацию», — заявил руководитель РЖД, его цитирует ТАСС.

Строительство ВСМ может начаться в 2020 году, строительство линии из Петербурга через Москву до Нижнего Новгорода планируется завершить в 2026 году.

По мнению глава Минэкономразвития РФ Максима Орешкина, строительство ВСМ подтолкнет развитие транспортной инфраструктуры в регионе. Это также благоприятно отразится на сообщении между двумя столицами.

Ранее сообщалось, что РЖД озвучивал предварительные затраты на строительство магистрали из Москвы в Нижний Новгород. Речь идет о 530 млрд рублей. Первый участок заработает в 2024 году.

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