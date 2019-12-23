Принудительная психиатрия может помочь «сверхлибералам» Резнику и Вишневскому стать нормальными людьми

Санкт-Петербург, 23 декабря. Депутаты Законодательного собрания Северной столицы Борис Вишневский и Максим Резник, известные своей подмоченной репутацией на всю страну, прилагают все больше усилий для привлечения внимания к своим персонам. Однако оппозиционные политики все еще не ответили на обвинения в свой адрес.

Напомним, Вишневского обвинили в сексуальных домогательствах сразу две бывшие студентки Российского государственного педагогического университета имени Герцена осенью 2019 года. Об увлечении Резника наркотиками СМИ сообщали летом.

До сих пор либеральные политики так и не подали иски о защите достоинства, но продолжают вести активный пиар в социальных сетях. Главный редактор издания Politrussia Руслан Осташко считает, что обличающие публикации в СМИ являются для Вишневского и Резника поводом для гордости, передают «Народные новости».

«Для них все эти публикации в СМИ являются не позором, как для нормальных людей, а гордостью. Они хотят, чтобы так жили все их сторонники: принимали экзамены «нетрадиционным способом» у молоденьких студенток, не скрываясь, чтобы все было легально. А употребление марихуаны для них вообще не преступление», — считает Осташко.

По его мнению, оппозиционные депутаты считают обычных граждан ненормальными, в отличие от себя.

«Они хотят делить людей на высшего сорта и быдло, крепостных, как это было когда-то в царской России. Эти товарищи считают себя людьми высшего сорта, которые выше законов, выше моральных принципов и выше нас вами», — заявил журналист.

Он отметил, что для других политиков вскрывшаяся информация мгновенно стала бы концом карьеры, но не для Вишневского и Резника, которые после обнародования материалов стали себя позиционировать, как «сверхлибералы».

«Я вообще сторонник введения принудительной психиатрии для таких людей, но в рамках XXI века это считается негуманным и нецивилизованным. Но очень хочется, чтобы в таких случаях принудительная психиатрия вернулась», — считает эксперт.

Осташко считает, что ни в коем случае нельзя ограничиваться предоставлением справок, ведь «элитные» политики могут легко их подделать.

«Они запросто найдут какого-нибудь врача-либерала, который им «нарисует», что они — люди высшего сорта, генофонд, который нужно беречь», — резюмирует журналист.

Он надеется, что избиратели обратят внимание на компрометирующие материалы и не станут отдавать свои голоса скандальным политикам.