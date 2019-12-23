Сбербанк выиграл суд с птицефабрикой «Синявинская»

Санкт-Петербург, 23 декабря. Арбитражный суд Петербурга решил взыскать с ООО «Котельная птицефабрики «Синявинская» 5,2 млрд рублей в пользу Сбербанка.

Компания является учредителем птицефабрики и выступила поручителем по кредитам. В документах суда отмечается, что речь идет о десяти договорах по кредитам для АО «Птицефабрика Синявинская» пишет АБН.

Птицефабрика неоднократно допустила просрочку по кредитам, в связи с чем банк потребовал погасить задолженность. С 9 ноября по заявлению Сбербанка «Синявинская» находится под наблюдением.

Банк потребовал признать банкротство компании. В октябре «Синявинская» и входящий в нее АО «Волховский комбикормовый завод» подали иски в отношении бывших собственников.

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